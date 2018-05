Sicurezza stradale, il 18 maggio "guidano" l'Asl ed i gestori dei locali

Il logo scelto è un'immagine che fa riflettere, esageratamente realistica: l'auto sbanda e affonda in un bicchiere pieno di superalcolico, il residuo di una serata vissuta tra amici, alzando tanto il gomito, troppo. Questa immagine è stata proposta stamattina sulle locandine di “Insieme per la sicurezza stradale”, l’iniziativa di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti dall’abuso di alcol, organizzata da Asl Salerno e amministrazione comunale, con la collaborazione di tanti gestori di locali cittadini.

Il programma

Venerdì 18 maggio, prevenzione e sicurezza saranno le parole d'ordine della campagna di prevenzione e riecheggeranno nella movida. Il progetto avrà come base logistica Piazza Abate Conforti. "Si comincia alle ore 23, proseguiremo senza soluzione di continuità - dice Rosa Zampetti - responsabile Promozione della Salute Asl Salerno - Utilizzeremo l'etilometro che è stato donato dal Rotary al Ser.D".

Il test

I volontari avvicineranno i giovani e gli altri frequentatori dei locali cittadini per somministrare loro un questionario conoscitivo anonimo ed invitarli alla misurazione del tasso alcolemico attraverso l’etilometro, così da verificare il loro stato psicofisico tra il percepito ed il reale. "Non sempre la percezione personale di quanto si beve e del proprio stato di salute corrisponde alle reali condizioni fisiche - commenta Antonella Grandinetti, responsabile Ser.D. Salerno - daremo consigli pratici e inviteremo alla prudenza per un rientro sicuro a casa".

Le istituzioni

"E' importante che parta dai gestori dei locali il bere consapevole. Non solo bere bene ma anche diffidare da chi propone bevande alcoliche a basso costo - dice l'assessore al commercio, Dario Loffredo -. Non deve accadere che venga dato alcol ai minorenni. Registriamo proteste dei residenti per assembramento continuo e schiamazzi. Talvolta registriamo, invece, le proteste dei commercianti che lamentano lo spopolamento della movida. Occorre il giusto equilibrio: l'afflusso di centinaia di persone deve essere visto di buon occhio. Altro discorso è il mancato rispetto delle regole, che noi puniamo".