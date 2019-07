Telecamere e sicurezza a Cappelle, Piero De Luca contro Salvini: "E' assente"

"Salvini è assente. Incita a punire i reati e invece dovrebbe prevenirli. Noi siamo vigili e ci attiviamo per garantire sicurezza alla nostra Salerno, raccogliendo segnalazioni di cittadini esesperati. Lui, invece, parla di Milan". Lo ha detto il deputato Piero De Luca, a margine della presentazione dei lavori per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in località Cappelle, avvenuta stamattina, venerdì 26 luglio.

Il commento

"Ieri abbiamo concluso in aula l'esame del decreto sicurezza bis - ha aggiunto Piero De Luca -. Il solo fatto che si debba adottare questo decreto, significa che il primo decreto sicurezza è stato un fallimento totale. Questa notte c'è stato un fatto di cronaca inquietante: siamo vicini alla famiglia del Carabiniere ucciso a Roma. La sicurezza va affronatta senza show, propaganada e facebook. Va affrontatava in Viminale dove il Ministro è assente e va affrontata in Europa. Ho raccolto tante segnalazioni di cittadini dei quartieri collinari, esasprati da episodi di micro e macro criminalità. Ho trovato terreno fertile da parte dell'amministrazione comunale, dopo alcune mie prposste. E' la prima parte di una serie di interventi: proviamo a dare sicurezza a Salerno, mentre altri sono assenti e parlano di nutella e di Milan. Noi non abbiamo bisogno di un Ministro dell'Interno che inciti a punire i reati ma che si impegni per prevenirli".