Sicurezza a Montecorvino Rovella, saranno attivate 42 telecamere

La giunta municipale di Montecorvino Rovella ha approvato il progetto "Montecorvino Rovella Sicura" che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza. In particolare, saranno installate 42 telecamere su tutto il territorio di cui 18 a tecnologia denominata OCR (lettura targhe) e 23 di contesto.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Martino D'onofrio: "Con questo progetto diamo una risposta concreta a tutti coloro che chiedono un maggiore controllo del territorio. La sicurezza dei cittadini è una priorità per l'amministrazione comunale". "Abbiamo raggiunto un obiettivo che era nel nostro programma elettorale - sottolinea il consigliere delegato alla sicurezza Alfonso Di Vece - e lo abbiamo raggiunto in tempi record, con un lavoro capillare su tutto il territorio per consentire al nostro Comune di avere un impianto di videosorveglianza di ultima generazione. Sono orgoglioso del risultato ottenuto grazie anche al grande lavoro del comandante della polizia municipale, Massimiliano Falcone. Da oggi Montecorvino Rovella è più sicura".