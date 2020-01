Sicurezza del territorio, raffica di fondi per i Comuni del Cilento

I Ministeri dell’Interno e dell’Economia hanno stanzionato ingenti fondi per molti comuni italiani. E, tra questi, compaiono anche diverse amministrazioni comunale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I nomi

Ad ottenere risorse per l’anno 2020 sono - riporta Infocilento - i Comuni di Lustra (500mila euro), Serre (365mila euro), Torre Orsaia (999mila euro), Ceraso (1 milione di euro), Sapri (tre progetti per quasi 2 milioni di euro), Caggiano (due progetti per un milione di euro), Cuccaro Vetere (996mila euro), Castelcivita (1 milione di euro), Laureana Cilento (1 milione di euro).

Gli interventi

I finanziamenti vengono assegnati ai comuni in base al numero di abitanti per interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza di edifici con priorità per le scuole.