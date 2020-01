Vandalizzano un'automobile a Siena: denunciato anche un 39enne salernitano

Distruggono auto parcheggiata a Siena: denunciati i due responsabili. Sono un 39enne originario della provincia di Salerno ed un 22enne senese, entrambi residenti a Siena e addetti ad attività commerciali del centro storico, che sono stati denunciati per danneggiamento in concorso della vettura di un professionista senese.

Il fatto

L’episodio si è verificato, lo scorso 8 gennaio, in Piazza Mercato, quando i vandali hanno preso d’assalto la vettura dell’uomo provocandogli danni per circa 3 mila euro (specchietti retrovisori spezzati, ammaccature sulla portiera, la capote in tela gravemente danneggiata. Il malcapitato contatta subito la Polizia che nel giro di pochi giorni riesce ad individuare i colpevoli. Uno dei due responsabili del vandalismo è stato controllato da una pattuglia delle volanti proprio nella piazza del Mercato ma inizialmente ha negato ogni responsabilità. Ma le immagini lo hanno smentito. Poi è stato identificato anche il complice.