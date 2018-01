Sorpreso con 3 chili di sigarette di contrabbando: uomo nei guai

La Guardia di Finanza di Nocera Inferiore ha sorpreso un uomo di nazionalità italiana con 160 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pari ad oltre 3 kg di “bionde”, pronti per essere immessi in vendita. L’uomo è stato identificato e segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la verbalizzazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.