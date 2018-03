Vendeva sigarette senza autorizzazione: denunciato un cilentano

La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania è intervenuta in un bar di Salento. Sequestrati 500 pacchetti di sigarette: non potevano essere venduti per assenza di titolo autorizzativo da parte dell'Agenzia delle Dogane. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato. I militari, alcune settimane fa, erano intervenuti in un altro esercizio commerciale a Vallo della Lucania.