Da Albanella a Sanremo "Young": la storia di Silvia Corcillo

Da Albanella a Sanremo "Young" come hair stylist. Si tratta di Silvia Corcillo, titolare di un salone di bellezza in località Matinella. Silvia ha curato le pettinature dei big, del corpo di ballo e dei concorrenti del teen talent andato in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. "E' stata un'esperienza fantastica - afferma Silvia - ho conosciuto nuova gente e che mi ha fatto crescere professionalmente. I sacrifici fatti - conclude Silvia - prima o poi ripagano con le grandi soddisfazioni. L'impegno durava dalle ore 14 a notte inoltrata. Il nostro obiettivo è stato curare tutti i dettagli con la massima professionalità ed impegno". Per Silvia, dunque, un sogno che si realizza, il premio alla sua bravura ed alla creatività artistica.