Silvio Celano, il neomelodico degli ultimi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un intero paese fa il tifo per lui, incoraggiandolo a coltivare il suo talento e la passione per la can-zone napoletana ereditata dal nonno. Il suo primo singolo Tu si’ particolare lo sta rendendo popolare nel Vallo di Diano e non solo. Ma Silvio Celano, 19enne, originario di Buonabitacolo, non è uno che si monta la testa. Anzi. Lavora per racimolare i soldi necessari per iscriversi alla scuola di canto melodico. Intanto, lavora sodo. Tutte le mattine esce di casa molto presto per andare al lavoro. Poi nel pomeriggio torna di corsa a casa per dedicarsi alla musica. Prova e riprova le canzoni dei suoi idoli, in particolare quelle di Franco Calone, il noto cantautore napoletano, con il quale ha avuto modo di cantare il brano Aria Pulita, in occasione di un suo concerto nel Vallo di Diano. A settembre scorso, invece, ha duettato con il cantante neomelodico Niko Pandetta, durante una sua tappa ad Atena Lucana. Immancabili i suoi amici. Lo seguono ovunque, con calore e affetto. «Gli amici mi hanno sempre sostenuto - ha sottolineato il giovane cantante - anche nei momenti di difficoltà. Penso di essere fortunato ad avere tanti amici che mi aiutano a realizzare questo sogno: il primo singolo è nato grazie al loro incoraggiamento». Il videoclip che accompagna il brano Tu si’ particolare sta spopolando sui social network. Tantis-sime le condivisioni. Molti i messaggi augurali da parte dei cantanti più noti del genere neomelodi-co. Ma lui non rincorre il successo e la ricchezza, canta con «la speranza di entrare nel cuore delle persone che ascoltano la musica neomelodica». Forse perché è abituato a fare i conti con la real-tà, quella dura, che non fa sconti. Ma quando sale sul palco è lui a non fare sconti, diventa la voce degli ultimi. La musica neomelodica come strumento di riscatto, ma anche di passione. Tu si’ parti-colare, infatti, è un brano pieno di sentimenti e di emozioni per la propria donna. Un vero e proprio inno all'amore, alla complicità e all’eros. In realtà, per Silvio il suo primo singolo rappresenta un sogno che si è realizzato, grazie soprattutto agli amici. Ora, però, il giovane neomelodico ha davanti una lunga strada in salita. «Spero che Tu si’ particolare - ha precisato Celano - sia soltanto l'inizio di un lungo percorso fatto innanzitutto di tantissimi sacrifici e di altrettante soddisfazioni». Ma prima, come riconosce lo stesso cantante buonabitacolese, «c'è tanto da imparare». Videoclip del singolo Tu si’ particolare: https://bit.ly/2PWpcuc Per informazioni e contatti: 342 9555511 (David)

Gallery