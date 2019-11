Simboli della Germania nazista allo stadio di Nocera: al via le perquisizioni, 17 ultras foggiani nei guai

Simboli delle SS della Germania nazista, presso lo stadio San Francesco di Nocera. Stamattina, come disposto dalla Procura, i poliziotti salernitani, insieme ai colleghi di Foggia, hanno eseguito 9 perquisizioni a Foggia e a Rodi Garganico, a carico di 8 ultras di "Vecchio Regime", nonchè presso la sede del gruppo accusato di aver ostentato nello stadio quei simboli. Dopo le indagini avviate dalla Procura di Nocera Inferiore e condotta dal Commissariato, infatti, è stato possibile risalire ai responsabili del gravi incidenti accaduti prima e dopo la partita del 15 settembre. Dopo la sfida calcistica, in pochi giorni, erano già state arrestate 2 persone e denunciate 14, di cui 13 della tifoseria della Nocerina e 3 di quella foggiana. Sono proseguiti, dunque, gli accertamenti che hanno condotto all'identificazione degli ultras violenti del Foggia, accusati di atti di devastazione durante il ritorno, tra Nocera Inferiore e Superiore. A prender parte agli scontri, anche 4 degli 8 del gruppo ultras Vecchio Regime, destinatari delle perquisizioni di oggi che avevano introdotto i simboli delle SS naziste.

Gli indagati

Diciassette in tutto, gli ultras del Foggia denunciati che dovranno rispondere a vario titolo e in concorso a reati che vanno dalla devastazione, alla resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dalle lesioni personali al danneggiamento, con l'aggravante di aver agito con armi e oggetti per offendere in numero superiore alle cinque persone, alcune con il volto coperto.

Le perquisizioni

Grazie alle perquisizioni, dunque, sono state sequestrate una bandiera della Repubblica Sociale, una sciarpa con fasci littori e volto di Mussolini, altre riportanti scritte fasciste, con croci celtiche. E ancora una targa con firma di Mussolini, delle riproduzioni del simbolo Totenkopf, cartoline, una mattonella, un busto piccolo e una tazza con la figura di Mussolini e 13 fumogeni. Per gli indagati, è scattato un Daspo che va dai 3 agli 8 anni, con obbligo firma, tutti in corso di notifica.

Gallery