Turista disperso a Policastro: l'ultima telefonata di Simon Gautier

"Come si chiama, mi dica come si chiama e lasci libero il telefono cellulare per la localizzazione". L'audio dell'ultima, disperata conversazione tra i soccorritori e Simon Gautier, il turista francese disperso in Cilento, è stato pubblicato da 105tv.

La conversazione

Simon, nonostante sia ferito, riesce a contattare il 118. Gli rispondono dalla Basilicata e gli chiedono se si trovi ancora in Lucania oppure in Campania. Riesce a spiegare di non essere in casa ma in strada, perché è un escursionista. Poi la caduta. La richiesta di localizzazione, da parte del 118, è pressante: è il presupposto per avviare le ricerche. Simon chiarisce di essere caduto in una scarprata, dopo essere partito da Policastro per tornare verso Nord, verso Napoli. Non sa dire quale sia la strada imboccata, dopo aver perso il sentiero. Il 118 si mette in contatto con i Carabinieri per cercare la localizzazione. Nel frattempo viene chiesto a Simon di lasciare libero il telefono cellulare.