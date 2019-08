Turista morto in Cilento, il post dei piloti di droni: "Simon, scusaci"

"Simon scusaci". Il post pubblicato sulla pagina facebook Alta Prospettiva sta facendo il giro del web e ha commosso anche i genitori e gli amici del turista francese morto in un dirupo in Cilento, dopo essere precipitato ed aver chiesto invano aiuto.

La commozione del web



"Usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni, da una infinita fatica - scrivono Claudio Ruocco e Giusy Cella, i piloti dell'azienda Alta Prospettiva di Agropoli che ha messo a disposizione i droni per le ricerche di Simon Gautier - Abbiamo avuto fiducia fino all'ultimo - Speravamo che ti avremmo trovato in un cunicolo a proteggerti dal sole, sì, ferito sicuramente, ma non morto. Ti chiediamo scusa ma soprattutto ti chiediamo scusa da parte di tutta la nostra nazione che non ha saputo intervenire nel modo e nei tempi giusti. Grazie a tutti i volontari e alla Croce Rossa ma soprattutto al Soccorso Alpino".