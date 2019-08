Rimpatriata la salma di Simon Gautier: le pompe funebri fanno rete

La salma di Simon Gautier ritorna in Francia. Il feretro del turista transalpino, morto dissanguato in Cilento 45' dopo la tragica telefonata di sos effettuata al 118, è stato prelevato dall’ospedale di Sapri.

La rete

Alcune imprese funebri del territorio si sono unite per garantire il rimpatrio del corpo. Gautier sarà trasferito a Roma e dalla capitale, in aereo, tornerà in patria. Proseguono intanto le polemiche e le precisazioni. L'avvocato di famiglia ha detto che doveva essere trattenuto al telefono.