Juventus – Cagliari, il piccolo Simone di Sarno accanto al suo idolo

C'è anche il piccolo Simone Adiletta, di 9 anni, in campo per Juventus – Cagliari all'Allianz Stadium di Torino. Figlio di Mauro ed Emanuela, di Sarno, il piccolo ha vissuto una forte emozione accanto a Cristiano Ronaldo nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019.

Il sogno

Il bambino che gioca nella scuola calcio Dream Soccer di Mercato San Severino, ha realizzato il suo sogno: calpestare il prato dello Stadium e stare accanto al suo beniamino. Curiosità sui social e non solo.