Un giovane calciatore salernitano al Campus Ufficiale del FC Barcellona

Un calciatore salernitano di soli 12 anni, Simone Esposito, vissuto fino all’età di 8 anni a Milano, ha esordito all’età di 4 anni nella Lombardia Uno, affiliato Milan, nel ruolo di attaccante destro. Tornato a Salerno, attualmente gioca nel settore giovanile della Salernitana, categoria esordienti.

La curiosità

In questi giorni – riporta Salernonotizie – si trova al Campus Ufficiale del FC Barcellona presso il Centro Sportivo San Michele di Volla (Na), sotto lo sguardo attento dei tecnici della Cantera dei “blaugrana” in cerca di giovani talenti in Campania. Al termine del Campus, alcuni giovani partecipanti potranno essere selezionati e entrare a far parte del Team Italia e partecipare così agli allenamenti della Fcb Escola e della Masia del Fc Barcellona. Essere tra questi è il sogno di Simone.