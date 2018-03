Simone Spirito in concerto a Scafati. Il giovane cantautore napoletano presenterà il suo album

Dopo il concerto con il cantautore torinese Bianco Simone torna ad esibirsi dal vivo per suonare le otto canzoni tratte dal suo nuovo album. Questa volta si esibirà in formazione completa, un concerto che permetterà di assaporare meglio le sonorità fresche e coinvolgenti espresse in Eppur Simone album pubblicato dalla prestigiosa Polosud records.

La band che accompagna Simone Spirito è formata da Pierluigi Patitucci al basso, Walter Marzocchella alla batteria e Simone Spirito alla chitarra e voce.



La musica di Simone Spirito ha radici ben salde nella tradizione cantautorale italiana degli anni 80 e 90.

Non è difficile etichettarlo come un novello epigono di artisti come Nino Buonocore, Alan Sorrenti, Mario Venuti e Luca Madonia (quindi i Denovo dell'ultimo periodo) fino ad arrivare a riferimenti moderni come Brunori SAS e il cantautorato di scuola romana come Daniele Silvestri, ma anche Nicolò Fabi e Federico Zampaglione.



Il sound alterna sessioni acustiche e parti più elettriche dal sapore rock.

Artista versatile dalle ottime capacità vocali che ha rielaborato in maniera del tutto personale il canovaccio cantautorale partenopeo utilizzando la lingua italiana, senza disdegnare la lingua madre. Particolare è l'attenzione alla scrittura con testi introspettivi e vagamente ironici.