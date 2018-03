Scandalo in Curia, il sindaco di Buonabitacolo: "Io accostato a questa vicenda solo perchè omosessuale"

"Voglio sapere dall’Autorità Giudiziaria chi con leggerezza ha inserito il mio nome in quel falso comunicato stampa che circola su whatsapp e sulla rete relativo allo scandalo dei preti gay": lo ha detto Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo, pronunciandosi sulle false accuse presenti sui social. Il primo cittadino del comune del salernitano è stato "inopportunamente citato", in quanto parente di uno dei sacerdoti coinvolti che vengono elencati nella nota stampa. Così, Guercio ha sporto denuncia ai carabinieri per accertare l’identità dell’autore del documento diffamatorio.

La precisazione

"In quel comunicato - dice Guercio in una lunga intervista a 105Tv - vengono indicato come sindaco e non come persona. Per questo a tutela della comunità che rappresento ho ritenuto opportuno sporgere denuncia. E sono convinto che l’accostamento del mio nome in questa vicenda sia stato fatto perché sono un omosessuale". Il sindaco che si dichiara omosessuale punta il dito contro Francesco Mangiacapra, l’ex avvocato escort che ha fatto esplodere il caso dei preti gay, consegnando il dossier alla Curia di Napoli. Come è noto, quel fascicolo descriverebbe le abitudini sessuali di numerosi sacerdoti, anche della Diocesi di Teggiano-Policastro.

L'osservazione del sindaco nell'intervista a 105Tv: