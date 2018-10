Moio della Civitella: il sindaco rinuncia alla sua indennità, l'iniziativa

Rinuncia alla sua indennità per il periodo settembre – dicembre, il sindaco di Moio della Civitella, Enrico Gnarra, ottenendo un notevole risparmio di spesa per i cittadini. Il sindaco del centro cilentano ha reso nota la rinuncia: i fondi risparmiati serviranno per attività e servizi sociali.

Stessa scelta, già presa dai sindaci di Stio, Prignano Cilento e Giungano. Obiettivo della rinuncia è, dunque, offrire maggiori servizi alla comunità.