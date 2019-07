Beni culturali: il sindaco di Ravello ricevuto dal Ministro Bonisoli

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e il vicesindaco Ulisse Di Palma sono stati ricevuti da Ministro dei Beni Cultrali, Alberto Bonisoli. Tema dell’incontro è stato il conferimento di Villa Rufolo, Palazzo Episcopio e Auditorium Oscar Niemeyer previo accordo di Il valorizzazione dei Beni e modifiche dell’attuale statuto della Fondazione Ravello condiviso da Regione, Comune e Ministero.

Il commento

"E' emersa sintonia in ordine alla messa a sistema dei beni per la loro gestione sinergica - spiega il primo cittadino di Ravello in una nota stampa - Sono molto soddisfatto della determinazione e del pragmatismo del ministro che si concilia con l’ipotesi di lavoro portata avanti fino ad ora dalla mia amministrazione comunale. Il prossimo, indispensabile step sarà con il Governatore De Luca con il quale sarà necessario condividere un progetto foriero di un ulteriore sviluppo economico sociale culturale e turistico per Ravello e l’intera Costa d’Amalfi".