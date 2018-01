Santa Marina, sindaco assolto dalle accuse: il fatto non sussiste

Assolto con formula piena, il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato: il fatto non sussiste. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Lagonegro che ha respinto ogni accusa da parte di Michele Tagliaferri, denunciante e parte civile nel processo per diffamazione, nei confronti di Giovanni Fortunato, appena concluso.

Parla il sindaco

“Credo fortemente nella verità, nella legalità e nella giustizia – ha detto Fortunato- Ringrazio l'avv. Cinzia Morello che con determinazione e professionalità ha saputo difendere la verità e far trionfare la giustizia. Purtroppo ancora una volta bisogna stigmatizzare la politica di chi cerca, con ogni mezzo, di bloccare lo sviluppo e il progresso, per impedire la realizzazione della Città del Futuro. Il nostro impegno e la nostra determinazione non saranno mai fermati da una politica miope e serva del potere, che per secoli ha distrutto la nostra terra e il futuro di intere generazioni. Il Popolo ha gridato ancora!”, ha concluso il sindaco.