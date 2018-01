Maestra inneggia a Mussolini, il sindaco di Sarno: "Clamore forse esagerato"

"Non ho nessuna intenzione di massacrare la giovane maestra che ha sbagliato e che si è anche scusata, eliminando dalla sua pagina Facebook il post su Mussolini che ha generato un clamore forse esagerato". Lo ha scritto il sindaco di Sarno, nonchè presidente della Provincia, Giuseppe Canfora.

Parla il sindaco di Sarno

Canfora, infatti, via Facebook, dice la sua sul caso della docente finita nei guai per aver inneggiato Mussolini. "E’ un’insegnante molto amata dai suoi bambini, che ha attuato una serie di iniziative interessanti nel suo lavoro ed è lontana dall'essere una accanita sostenitrice di un’epoca ormai passata. L’apologia del fascismo è proibita dalla Costituzione e dalle leggi Scelba – Mancino ma consiste in una serie di condotte che non trovano riscontro nella pubblicazione di un post di dubbio gusto. - continua il sindaco di Sarno- Non mi piace il mostro sbattuto in prima pagina e questo vale anche per lei, anche perché, fortunatamente, la nostra democrazia è garante anche dei suoi diritti di difesa e di opinione. Sono certo che non voleva offendere la memoria dei partigiani o di Giovanni Amendola e che insegnerà ai suoi alunni il valore delle istituzioni, le loro funzioni, l’importanza della politica intesa come arte che si occupa della polis, la città, ed i valori della Costituzione italiana. Alla stessa auguro un futuro roseo, certo che tale piccolo scivolone non si ripeterà", ha concluso Canfora.