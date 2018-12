"Sistemi urbani ed Area Vasta": l'incontro organizzato da Lions Salerno Host

Grande attesa per Sistemi urbani ed area vasta - Metamorfosi ed evoluzione della città dinamica Salerno oltre l'Orizzonte, l'incontro organizzato dal Lions Club Salerno Host che si terrà mercoledì 12 dicembre alle ore 17.00 presso la sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in via Roma.

Alla manifestazione, alla quale parteciperanno con un indirizzo di saluto il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete e Paolo Gattola, governatore del Distretto Lions108ya, si discuterà sul riposizionamento territoriale, istituzionale ed economico delle città che diventano infrastrutture complesse, ossia insiemi di reti e di sistemi relazionali capaci di assorbire gli investimenti e di aumentare il loro valore. All'incontro. che sarà moderato dal presidente del Lions Club Salerno Host Lorenzo Criscuolo, parteciperanno come relatori i professori Adalgiso Amendola, Pasquale Persico e Roberto Vanacore dell'Università degli studi di Salerno, i professori Michele Brigante e Ferruccio Izzo dell'Università di Napoli, Ernesto Pappalardo, direttore di Salerno Economy ed Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Le conclusioni sono affidate al professor Antonio Marte, vice governatore del Distretto Lions 108YA.