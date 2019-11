Babygang in azione anche sulla Sita: l'appello alla Prefettura per i controlli

Non solo Busitalia. Nel mirino dei vandali sono finiti anche gli autobus della Sita Sud, che, ormai da settimane, è costretta a fare la conta dei danni provocati soprattutto dai giovanissimi.

La sicurezza

Solo nell’ultimo periodo si sono verificati numerosi episodi di vandalismo e di aggressioni ai danni dei conducenti dei pullman. Sotto tiro, in particolare, è finita la corsa delle 14 che, da Salerno (via Vinciprova), conduce a Castiglione dei Genovesi e San Cipriano Picentino passando per diversi comuni dei Picentini. Pochi giorni fa – riporta Il Mattino – i babyvandali hanno divelto i sedili, strappato la stoffa dalle spalliere, spaccato le giunture di plastica e, per finire, abbandonato rifiuti di ogni genere sul pavimento o sui sedili sessi. A ciò si aggiungono le aggressioni che i conducenti di Sita Sud subiscono soprattutto da parte di quei viaggiatori che vogliono salire senza il biglietto. Una situazione che sta degenerando con il trascorrere del tempo e che ha spinto il direttore Simone Spinosa a chiedere alla Prefettura di inserire la Sita Sud nel tavolo sicurezza aperto ad inizio mese con Busitalia Campania.