"Skyscanner" e le spiagge più belle d'Italia: due sono del Cilento

Anche quest’anno Skyscanner ha stilato la classifica delle 15 spiagge più belle d'Italia. Un appuntamento giunto ormai alla sesta edizione che si basa su diversi fattori tra i quali: la pulizia delle spiagge, lo stato delle acque, l’unicità del paesaggio circostante e i commenti che i viaggiatori hanno lasciato sui canali social. Nella classifica 2019 sono state inserite due spiagge del Cilento. Si tratta della Spiaggia del Buon Dormire a Palinuro e di Cala Bianca a Marina di Camerota.

Le motivazioni

Al secondo posto si colloca la Baia del Buon Dormire: “E’ - spiegano da Skyscanner - una meraviglia naturale che ricorda la Thailandia ma parla l’italiano. Questo lido dorato protetto da rocce a strapiombo sul mare e bagnato da acque color smeraldo, che tanto assomigliano a quelle del Mare delle Andamane, si trova nell’incantevole Cilento. Equipaggiatevi con ombrelloni, scorte di cibo e litri di acqua prima di salpare a bordo del servizio navetta in partenza dal vicino porto di Palinuro”.

Al tredicesimo posto si posiziona la splendida Cala Bianca: “E’ una perla nascosta nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questa piccola caletta bianca come la neve, bagnata da un mare color turchese e abbracciata da due massicci speroni di roccia è raggiungibile via mare oppure a piedi, percorrendo un facile sentiero nella natura che parte dal cimitero di Marina di Camerota. Una progressiva discesa a mare vi condurrà sulla soffice sabbia di in un fazzoletto candido lontano da stabilimenti e centri abitati”.