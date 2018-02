Ruggi: presto un'unità multidisciplinare per la Sla, somministrato un farmaco speciale

Sorgerà a breve nel reparto di neurologia del Ruggi, un'unità operativa multidisciplinare per il trattamento dei malati di Sla, garantendo l’assistenza giusta in tutte le fasi clinico-assistenziali della patologia, con tutti gli specialisti adeguati. Parola del manager del Ruggi Giuseppe Longo, nel corso della cerimonia di consegna delle attrezzature donate dai giovani di Confindustria Salerno, ieri mattina.

Il farmaco

Come riporta La Città, ieri a tre pazienti è stato somministrato un farmaco speciale: l’edaravone che, approvato dall’Agenzia italiana del farmaco su richiesta dell’associazione Aisla, è in grado di rallentare moderatamente la degenerazione motoria causata dalla Sla. Salerno e Napoli sono gli unici a utilizzare il farmaco in Campania e tra i pochi in Italia.