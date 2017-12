Limiti di orario per l'uso delle slot machine: l'ordinanza del sindaco di Montesano

“La ludopatia è un fenomeno patologico, una vera e propria malattia, che non possiamo più far finta di non vedere": lo ha detto il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi che ha pubblicato una ordinanza per limitare l'uso delle slot machine.

L'ordinanza

A partire dal 1 gennaio 2018, limita gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro tipo slot machine e simili. Prevista la chiusura degli apparecchi tutta la mattina. Potranno essere utilizzati solo dalle ore 15 alle ore 23.

Le dichiarazioni del sindaco

"Il Comune non è un soggetto moralizzatore né vuole esserlo ma il fenomeno oramai pesa notevolmente sulla comunità e, come le ultime Sentenze del Consiglio di Stato dicono, spetta ai Sindaci, laddove ritengano, intervenire a partire proprio dagli orari di utilizzo delle slot machine. Il problema è anche di natura economica – prosegue Rinaldi – Ho letto con grande preoccupazione i dati presentati alla Camera dei Deputati e diffusi alcuni giorni fa’ da alcune testate giornalistiche locali che parlano, per Montesano, di una somma di circa sette milioni di euro solo nel 2016 spesi in slot machine e simili. Una somma davvero esorbitante”. L'ordinanza rappresenta solo un primo passo nel contrasto alla ludopatia sul nostro territorio: “A breve convocherò una Commissione Regolamenti per predisporre un testo da portare all’attenzione dell’intero Consiglio Comunale che individui zone sensibili dove non installare slot (scuole, uffici postali, ecc.), campagne divulgative ed anche incentivi alle attività che ci accompagneranno in questa azione di sensibilizzazione non più differibile”, ha concluso Rinaldi.