Blitz in un’azienda bufalina a Serre, 2 denunce per smaltimento illecito di rifiuti speciali

Blitz presso un’azienda agricola bufalina nel comune di Serre. I carabinieri di Borgo Carillia e le guardie dell’Enpa di Salerno hanno denunciato due persone per smaltimento illecito di reflui zootecnici nel fiume Sele, nella zona riserva “Foce Sele Tanagro”. A seguito di segnalazioni, nonchè appostamenti e sopralluoghi, i carabinieri e le guardie hanno constatato che i titolari dell’azienda depositavano e smaltivano in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall’attività zootecnica. I liquami fluivano nell’alveo del fiume Sele, in prossimità della sponda del fiume Calore. Oltre a finire nella falda acquifera, arrivavano a mare, dando vita ad un inquinamento diffuso e non più controllabile.

I provvedimenti

Sono stati anche rilevati sistemi di scarico del materiale non palabile privo delle autorizzazioni. Il reato è reso ancora più grave poiché l’area di allevamento ricade in una zona protetta. I titolari sono stati denunciati, dunque, e l’area è stata posta sotto sequestro.