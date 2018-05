Smaltimento illecito di rifiuti ad Altavilla: denunciato un imprenditore

Ancora un intervento a tutela dell'ambiente è stato portato a buon fine dalle guardie ambientali del nucleo provinciale dell'Accademia Kronos e dai carabinieri della stazione di Borgo Carilia ad Altavilla Silentina. L'operazione, rientrante nella campagna nazionale a salvaguardia dell'ambiente denominata Io faccio la mia parte, ha reso possibile accertare che un imprenditore, titolare di una importante azienda zootecnica, da tempo smaltiva i reflui provenienti dal lavaggio della sala mungitura e delle attrezzature in essa presenti in difformità a quanto in realtà aveva comunicato all’Amministrazione comunale.

L'operazione

Dopo attenti controlli documentali avvenuti in seguito ad un accurato riscontro nell'azienda in questione, hanno accertato lo smaltimento illecito dei rifiuti. L'imprenditore, infatti, in sede di controlli non è stato in grado di fornire alcuna documentazione per dimostrare le modalità attraverso le quali avrebbe dovuto smaltire i reflui inquinanti che venivano prodotti in seguito al lavaggio delle apparecchiature e dei locali con sostanze corrosive e pericolose per l’ambiente. Dopo i controlli di rito, quindi, l'imprenditore è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. "Questo ulteriore risultato che evidenzia un dato preoccupante - commentano dall'Accademia Kronos - quasi il 100% dei controlli hanno portato a denunce, sequestri per illeciti smaltimenti, illecita gestione di rifiuti, scarichi non autorizzati. Si pone l’obbligo di un momento di riflessione su un settore prioritario del mondo agricolo ma, anche su quali strumenti porre in campo per una più corretta gestione ai fini della tutela ambientale" concludono.

