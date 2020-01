Smaltimento illecito di rifiuti ad Altavilla: sequestrato un allevamento, una denuncia

Forestale di Sicignano degli Alburni in azione, nel corso del servizio di controllo del territorio nel comune di Altavilla Silentina, in località “Genzano” in zona rurale. I militari hanno scoperto una vasta area sulla quale sono depositati ed abbandonati reflui zootecnici.

L'ispezione

L’ispezione condotta nell’immediatezza dei fatti, ha consentito di determinare che si tratta di un lagone artificiale di significative dimensioni, 500 metri quadrati, per una profondità media di 1,5 metri colmo di reflui zootecnici che ruscellando in più direzioni interessano un’area di circa 1000 mq.

Le indagini

Gli accertamenti prontamente avviati dai militari hanno consentito di individuare l’allevamento zootecnico di capi bufalini e bovini, distante alcuni chilometri dai luoghi di sversamento, dal quale i reflui venivano trasportati e sversati nel lagone. L’ispezione e le verifiche condotte in stalla hanno infatti consentito di accertare l’illecita gestione dei rifiuti aziendali (reflui zootecnici) oltre che lo smaltimento delle acque provenienti dalla sala mungitura, attraverso un sistema di conduttura che recapita direttamente in un fosso di scolo posto lungo la limitrofa strada comunale. Per le circostanze accertate, vietate e sanzionate dal Testo Unico Ambientale, i militari hanno posto sotto sequestro l’intera struttura di allevamento composta da 115 capi, 4 paddock, la sala mungitura oltre che l’area di circa 1.000 mq utilizzata per lo smaltimento illecito ed è stato denunciato il responsabile.