Smaltimento illecito di rifiuti: scattano quattro denunce nel Vallo di Diano

Continuano i controlli dei carabinieri di Sala Consilina contro lo smaltimento illecito di rifiuti nel Vallo di Diano.

Il blitz

Nel comune di Montesano sulla Marcellana hanno fermato un cittadino di nazionalità rumena mentre era alla guida di un autocarro che trasportava rifiuti speciali pericolosi. Nel corso dell’identificazione l’uomo è risultato non idoneo al trasporto dei rifiuti e privo di qualsiasi autorizzazione. Non solo. I militari dell’Arma hanno scoperto che i riifuti (elettrodomestici, bombole di gas ed azoto, pneumatici ecc..) erano stati caricati in Basilicata con destinazione la provincia di Napoli. A Sassano, invece, insieme ai collegi del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, hanno denunciato il titolare di un’autofficina per aver depositato al suolo scarti della lavorazione meccanica, batterie ed accumulatori elettrici e filtri vari, ritenuti rifiuti speciali pericolosi. Infine, a Padula, hanno denunciato due uomini per aver accumulato, in un terreno agricolo in località San Leonardo, rifiuti speciali anche pericolosi (materiale ferroso, rottami di autovetture, lattine, oli minerali esausti), sottoponendo a sequestro l’area di circa un ettaro. Nel corso dei controlli sono state elevate multe per circa 10 mila euro.