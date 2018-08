Turista ferito a Positano: nessuna rissa, nè accoltellamento vicino alla discoteca

Nessuna rissa e nessun accoltellamento, l'altra notte, a Positano: si è rivelata infondata, infatti, la versione del turista spagnolo che ha raccontato di una rissa in spiaggia, in evidente stato confusionale, sotto l’effetto dell’alcool.

La precisazione

Pare che il 31enne si sia procurato da solo la ferita probabilmente per una caduta dalle scale: è quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti delle forze dell'ordine. "La nostra discoteca Music On The Rocks è del tutto estranea ai fatti: non è successo nessun accoltellamento e nessuna rissa nè fuori, e nè nei pressi del locale", scrivono in una nota dal noto locale della Costiera. Equivoco chiarito.