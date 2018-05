Referendum per una statua a Barbara D'Urso: la smentita

Non verrà eretta alcuna statua per Barbara D'Urso a Battipaglia: smentita, infatti, la notizia pubblicata qualche giorno fa da Salernonotizie e ripresa poi da varie testate, tra cui Salernotoday (nel cui articolo era stata chiaramente citata la fonte dell'informazione). Era stato riportato che tale geometra Damiano D’Andrea avrebbe indetto un referendum per far realizzare un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali ed omaggiare la conduttrice, dando appuntamento in rete a settembre.

Ma l’iniziativa del presunto geometra non risulta attendibile e neppure l'esistenza dello stesso utente che ha contattato la redazione dei colleghi, appare accertata. Sull’argomento è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che sui social ha scritto: "Voi ci avevate creduto? O avevate sempre sospettato si trattasse di una bufala?". Mistero risolto.