Smog nell'Agro: Vicinanza (Cisal) sulla circolazione per targhe alterne e sullo stop ai tir

"Sull'emergenza smog capisco la preoccupazione dei sindaci dell'Agro nocerino, ma credo sia opportuno un confronto con le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria. Un'economia precaria come quella della provincia di Salerno non ha bisogno dell'ennesimo provvedimento che sa tanto di caccia alle streghe". A scriverlo, è Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale che ha detto la sua sulla decisione che potrebbe portare alla circolazione per targhe alterne e lo stop ai tir al casello autostradale di Nocera Inferiore.

La nota di Vicinanza

"Quello degli sforamenti dei valori delle polveri sottili è un problema da non sottovalutare, ma non si può pensare di mettere in crisi le tante aziende del territorio che, nonostante la crisi, riescono ancora a operare. Ecco perché sarebbe utile un confronto con gli amministratori locali e chi quotidianamente tocca con mano le problematiche legate al mondo del lavoro"

L'appello al sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato