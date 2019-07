Smog in città: al via il divieto di circolazione dei mezzi inquinanti, ma c'è chi già trasgredisce

Al via, da oggi, il divieto di circolazione del traffico veicolare (diesel) privato destinato al trasporto di persone e merci: dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 non possono circolare gli autoveicoli fino a Euro 4 e i ciclomotori fino a Euro 3. Il provvedimento resterà in vigore “fino alla rilevazione di assenza di superamenti del biossido di azoto e del Pm 10″. Le auto a metano e benzina, invece, possono circolare normalmente.

La segnalazione

Eppure, questa mattina, diversi lettori ci hanno segnalato scarichi di fumo nero da parte di autobus nel traffico: se l'accaduto fosse confermato, significherebbe che l'ordinanza non è stata rispettata, a tutto danno per l'inquinamento in città.