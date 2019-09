Tossicodipendente soccorso nei bagni della stazione e poi denunciato, poliziotta ferita

Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania in azione. Controlli serrati, infatti, nelle principali stazioni della Campania, finalizzati alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario ed al contrasto dei fenomeni di illegalità.

Il caso

Nella stazione di Salerno, un tossicodipendente è stato denunciato dagli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Salerno: allertata telefonicamente da personale delle Ferrovie dello Stato Italiane in servizio a bordo di un treno metropolitano, la Polfer è intervenuta con il personale medico del 118, per una persona colta da malore sul convoglio.

L'arresto

Nei bagni è stato soccorso un uomo successivamente identificato per G.M., trentunenne residente nella provincia di Salerno, sdraiato per terra e con accanto una siringa vuota. Trasportato in ambulanza per le prime cure, l’uomo ha dato in escandescenza, cercando di colpire il personale medico. Condotto in ospedale, con l’ausilio della Polizia Ferroviaria, G.M., sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a dimenarsi e per sottrarsi alle cure dei sanitari, ha sferrato un calcio contro una poliziotta, colpendola alla spalla. All’agente della Polfer ricorsa alle cure mediche è stata riscontrata una contusione alla spalla con una prognosi di 5 giorni di riposo. Pertanto, dopo gli accertamenti di rito, il trentunenne è stato denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.