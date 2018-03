Blitz della Finanza, sequestro di beni per 200mila euro per una società salernitana

E' scattato il sequestro preventivo di beni per un valore di 200mila euro nei confronti di una società salernitana di promozione e grafica pubblicitaria. Ad effettuare l'operazione, la Guardia di Finanza.

L'operazione

Secondo le verifiche svolte sui bilanci aziendali e sulla contabilità fiscale, è emerso che la società, nell’anno di imposta 2012, per evadere l’Iva aveva indicato importi pari a zero nella dichiarazione annuale. Le fiamme gialle, dunque, hanno eseguito il sequestro per equivalente delle disponibilità finanziarie della società e di un immobile adibito a opificio che si trova nella zona industriale di Salerno. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per dichiarazione infedele.