Sarno, un software aiuta i malati di Alzheimer: la novità

Spunta a Sarno, un software aiuta i malati di Alzheimer: si accende una piccola luce per i malati del morbo. La speranza si chiama Erica, un sofisticato software di cui si è dotato il Santa Rita di Sarno, una delle pochissime strutture di assistenza e riabilitazione per anziani in Campania ad utilizzarlo. Anziani con computer ed I-Pad per allenare le funzioni cognitive. Un sistema di esercizi informatizzati per la riabilitazione cognitiva, che mette alla prova la memoria ed aiuta a sviluppare una ginnastica per la mente che possa ritardarne l’invecchiamento.

Parla la psicoterapeuta Annamaria Califano