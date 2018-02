Roccapiemonte, sogna la madre defunta e va al cimitero: la sua lapide è sparita

Giallo nel salernitano: come racconta La Città, un uomo, originario di Roccapiemonte, ha sognato ripetutamente la madre morta. Così, per farle visita sulla lapida, è tornato dalla Toscana alla sua città natìa: lì la amara scoperta. Al posto della tomba di sua madre, ha trovato quella di un'altra donna, in una cappella gen­tilizia della nota famiglia rocchese.

La storia

La madre dell'uomo era sorella di un impren­ditore: morì nel 2006 e fu tumu­lata nella cappella gentilizia del fratello. Da allora, i figli della donna sono andati sempre a ricorda­re la madre davanti a una lapi­de con tanto di foto e nome della defunta.

Il fatto

Al posto della lapide della madre, ora c'è quella della suocera dell’intestatario della cappella gentilizia. Dopo l'assurda scoperta. l'uomo ha avvisato dell'accaduto sua sorella e suo fratello residenti nell'Agro che, fino a Natale, non avevano notato nulla di insolito presso il cimitero. I tre fratelli hanno per prima cosa chiamato gli in­testatari della concessione del­la cappella: i nipoti della salma “subentrata” hanno risposto di non sapere nulla e che all’apertura del loculo non c’era nessuna bara. Il sindaco Carmine Pagano ha disposto un’indagi­ne interna: si indaga per fare chiarezza sulla vicenda.