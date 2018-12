Spacciano soldi falsi per fare acquisti: due denunce a Teggiano

Carabinieri della Stazione di Teggiano, in azione, con il coordinamento della Compagnia di Sala Consilina. Sono state, infatti, individuate e denunciate due persone per spaccio di monete false. I due uomini, rispettivamente di 53 anni e di 26 anni, entrambi del posto, qualche settimana fa si erano recati in un negozio del centro storico di Teggiano, usando 20 euro falsi, per effettuare degli acquisti.

La denuncia

Appena usciti dal negozio, però, l’esercente si è reso immediatamente conto che la banconota non era valida, allertando immediatamente i Carabinieri che, non senza difficoltà, sono riusciti ad individuare i due truffatori. Per loro, è scattata la denuncia.