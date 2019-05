Fa irruzione a casa dei genitori per chiedere soldi: 41enne di Bracigliano a processo

Dovrà difendersi in un processo, con giudizio immediato, un uomo di 41 anni di Bracigliano accusato di aver forzato con violenza, per due volte, la porta d’ingresso dell’abitazione dei suoi genitori con l’obiettivo di farsi dare del denaro.

Le accuse

Il primo caso risale agli inizi di marzo quando il 41enne cercò con la forza di introdursi in casa per obbligarli a consegnare almeno 2-3 mila euro; il secondo, invece, si è verificato lo scorso 31 marzo, con la medesima modalità: minacciò la coppia di coniugi chiedendo loro 3mila euro in contanti. L’uomo venne arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a seguito delle indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria di Nocera Inferiore. Ora inizierà il processo e solo il padre sarà parte civile poiché la madre è deceduta.