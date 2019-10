Sole e mare: l'autunno salernitano ha il sapore dell'estate

Nella provincia di Salerno, l'autunno profuma d'estate: tanti, infatti, i cittadini che, approfittando del tempo libero e del clima mite, si sono concessi tuffi in mare.

La curiosità

Nell'area di Santa Teresa, in città, non pochi i coraggiosi bagnanti che si sono immersi nell'acqua. In Cilento, dove sono stati sfiorati i 25°, boom di presenze in spiaggia, in particolare a Castellabate, Palinuro e Camerota. E mentre in città procede a ritmo serrato il montaggio di Luci d'Artista in vista del Natale, l'estate non sembra ancora finita.