Aiuti alle famiglie e ai senza fissa dimora, il Covid-19 non ha mai frenato la solidarietà

L'opera di carità non si è fermata con il Covid-19, presso la parrocchia San Demetrio di Salerno. Tra fine marzo e fine maggio, infatti, il parroco, monsignor Mario Salerno, insieme a Rossano Braca dell'associazione Venite Libenter ha dato supporto a 500 famiglie in difficoltà, con 1500 pacchi alimentari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre alle celebrazioni trasmesse sui social, fermento in parrocchia, durante l'emergenza, c'è stato anche per la distribuzione domenicale dei sacchetti del cuore ai senza fissa dimora. Il Covid-19, insomma, non è riuscito a frenare la solidarietà neppure durante la sua fase più acuta.