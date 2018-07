Gara di solidarietà per Donato Lambiasi: il cuore grande di Baronissi

Un paese mobilitato, la parrocchia che "indossa il grembiule" prestando aiuto e soccorso, le mamme che diventano cuoche: dolci, rustici e biscotti saranno sfornati anche stasera ad Acquamela e ad Aiello, frazioni di Baronissi, per aiutare Donato Lambiasi.

La storia

Il giovane di Baronissi - tifosissimo della Salernitana come documentano alcune immagini - è stato coinvolto in un incidente stradale. Però non è tutto perso, non è l'ultimo giorno di sole: si sono mobilitati la comunità parrocchiale guidata da don Massimo Del Regno; l'associazione ALVAA, in occasione della serata inaugurale di "Collina in festa", ha devoluto l'incasso alla causa benefica. Le mamme di Acquamela e di Aiello si stanno prodigando ai fornelli.

Nuova iniziativa

Donato Lambiasi sta sostenendo costosissime cure in Austria, impegnato in un percorso riabilitativo. Per garantirgli sostegno, sono stati approntati diversi salvadanai e programmati altri eventi benefici. Oggi, mercoledì 4 luglio, dalle ore 20.30, dopo l'alzata del panno di San Domenico ad Acquamela, spostamento nella vicina Aiello dove sarà allestito un buffet di leccornie. Tutti possono degustare e soprattutto donare. In Piazza Giovanni Paolo II, davanti la chiesa San Pietro in Aiello di Baronissi, si terrà la proiezione del film "Oceania", a cura del Comune, nell'ambito del programma estivo.