Solidarietà Nazionale continua le raccolte alimentari per le famiglie Italiane in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua l’attività di raccolta e consegna di generi di prima necessità, da destinare a famiglie Italiane in difficoltà, organizzate dall’associazione “Solidarietà Nazionale. Dopo le raccolte organizzate nell’area del Cilento, l’associazione, ha organizzato una doppia raccolta nel comune di San Valentino Torio in piazza Giovanni Paolo II° e in Via Curti. Nei prossimi giorni verranno distribuiti generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà .

“Siamo soddisfatti dell’andamento delle raccolte alimentari – dichiara il responsabile locale di Solidarietà Nazionale Francesco Carbone – da mesi effettuiamo raccolte su tutta la provincia di Salerno e, in particolare, a San Valentino Torio con ottimi risultati. Con le nostre ultime raccolte siamo riusciti a donare un sorriso ad una quindicina di famiglie e, considerando che la nostra è una piccola associazione, lo riteniamo un buon risultato. Abbiamo aumentato il numero delle raccolte nel periodo natalizio ma continueremo per tutto l’anno su tutto il territorio della provincia di Salerno. I cittadini rispondono positivamente alle nostre iniziative e questo ci rende felici, in quanto, ci sprona a proseguire su questa strada. E’ importante, in questo periodo di profonda crisi economica ed occupazionale, che ogni cittadino dia il proprio contributo per sostenere i meno fortunati, perché un gesto di generosità aiuta non solo chi è in difficoltà, ma anche noi stessi e riempie la nostra vita di buone azioni e quindi di gioia”.