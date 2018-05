Bellizzi, sorpresi con 30 kg di hashish: arrestati i complici

Carabinieri di Battipaglia in azione, ieri sera, per arrestare F.M., 31enne di Torre Annunziata, e G. S., 40enne di Terzigno, come disposto dall' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. I due risultano responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti

Dalle indagini svolte dai militari agli ordini del Maggiore Erich Fasolino ed anche attraverso l’estrapolazione dei filmati di videosorveglianza del Comune di Bellizzi, è emersa la loro presenza nelle fasi precedenti il sequestro dei 30 chili di hashish avvenuto lo scorso 27 marzo. Quel giorno, i militari, insospettiti da alcune auto che uscivano dai garage di via Niccolò Machiavelli di Bellizzi, bloccarono il 32enne E.P., a piedi, e le persone a bordo di una Renault Clio, successivamente identificati nel 37enne A.A. di Boscoreale, e la 24enne M.C. di Pontecagnano Faiano, mentre si allontanavano dal box risultato essere di proprietà del giovane di Bellizzi.

L'arresto

Nel corso della perquisizione effettuata all’interno del locale, i Carabinieri del Maggiore Fasolino rinvenirono tre pacchi, sigillati con nastro da imballaggio, risultati contenere 300 panetti di hashish, per un peso complessivo di 30 chili. Le ultime indagini hanno dimostrato che F.M. e G.S. accompagnarono, fungendo da scorta, le persone a bordo della Renault Clio all’incontro con E.P., allontanandosi dal luogo poco prima dell’intervento dei militari. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Fuorni.