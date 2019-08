Dramma a Sorrento, 33enne di Baronissi muore in mare per un malore

Tragedia a Marina di Vico Equense, ieri. Antonio Sica, 33enne di Baronissi si è immerso in acqua e si è allontanato a nuoto, ma poco dopo la fidanzata non vedendolo tornare ha dato l’allarme ed è stato ritrovato privo di vita dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Il dramma

Il giovane aveva raggiunto la penisola sorrentina insieme alla fidanzata con un treno, per poi recarsi presso la spiaggia libera delle Postali per un bagno. Al momento del recupero, per Antonio purtroppo non c’è stato nulla da fare: era già deceduto. Forse è stato vittima di un malore in acqua. Il 33enne che già soffriva di una grave patologia è annegato. Dolore.