Manca l'acqua per quattro giorni a Salerno: ecco dove

Rubinetti a secco, in diverse strade cittadine: la Salerno Sistemi Spa ha fatto sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sul Lungomare Marconi, all'incrocio via Giuseppe Centola, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 di lunedì 19 novembre in via Giuseppe Centola, dall'incrocio con via Giulio Ruggi all'incrocio con via Lungomare Marconi e in via Lungomare Marconi ai civici 3 – 17 – 20 – 40 – 42.

La mappa

Nella giornata di martedì sempre per interventi di manutenzione straordinaria, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 14, in via Incarto (Giovi Incarto).

Le altre sospensioni

Mercoledì 21 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13, lavori straordinari in Via Stanislao Lista. Sarà, dunque, necessario sospendere l’erogazione idrica in via Stanislao Lista, Via Ligea, Via Alfonso Gatto, Via Porto, Piazza Umberto I, Via Santa Teresa, Largo dei Pioppi, Traversa Sant’ Anna, Via Molo Vecchio, Traversa Marcina. Giovedì 22 novembre, dalle ore 11 alle 13, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in Via Pietro del Pezzo richiede la sospensione dell’erogazione idrica alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Pietro del Pezzo tratto compreso tre Via Nicola Granati e Via G. B. Franco, Via Giovanni Plateario.