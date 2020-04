Lavori a Salerno, scatta la sospensione idrica per 5 ore

Mezza Salerno a secco, il 3 aprile, dalle 9 alle 14. Salerno Sistemi Spa fa sapere che al fine di eseguire un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica in via Giuseppe Centola (angolo Via Giulio Ruggi), per la presenza di una copiosa perdita idrica sulla sede stradale, verrà sospesa l’erogazione idrica.

Ecco le strade che resteranno senz'acqua

Via Giuseppe Centola

Via Carlo De Angelis

Via Giulio Ruggi

Via Leonardo Guerriero

Via Rebecca Guarna

Via Luca Gaurico

Piazza Alfonso Trucillo

Via Carlo Pisacane

Via Alfredo De Crescenzo

Via Pietro Giannone

Via Nicola Maria Salerno

Via Francesco Saverio Amato

Via Volontari della Libertà (civici di numerazione pari)

Via Achille Talarico

Via Posidonia civico n. 32