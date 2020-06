Sospensione idrica ad horas a Salerno: la mappa dei disagi

Sospensione idrica ad horas, in diverse zone collinari di Salerno. I disagi sono scattati per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale in tenimento di Pellezzano: l'Ausino ha reso noto il provvedimento che interesserà i residenti delle zone coinvolte fino alle 23 di questa sera.

La mappa dei disagi:

· Cappelle Superiori

· Puzzo di Cappelle

· Cappelle Inferiori (tratto compreso tra via Fuado e via S. Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP)

· Montecasino (parte alta)

· Ospedale G. Da Procida

· Rione Calenda (soltanto il tratto di via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

Ad ogni modo, la Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.