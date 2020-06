Guasto improvviso: tre comuni a secco, l'avviso della Gori

Disagi nella Valle dell'Irno e nell'Agro: la Gori ha fatto sapere che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvvise, in diversi comuni. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 6 di martedì 2 giugno.

La mappa dei disagi a Fisciano:

Via Migliano,

Via della Panoramica,

Provinciale Lancusi/Gaiano,

Via Mandani,

Via Fusani,

Via Rocchi,

Via Meteria,

Via Stabia,

Via Mai,

Via Fiocchi e traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso via Rocchi altezza civ. 33, dalle ore 18.30 alle 24.00 del 01.06.2020

La mappa dei disagi a Nocera Inferiore:

Rione Vescovado, Monte Vescovado e traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso via San Prisco altezza civ. 17 - Località Vescovado, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 del 01.06.2020

La mappa dei disagi a Nocera Superiore:

Via Casa Pareti, Località Casa Milite, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Mac Donald, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Melloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma e traverse, parte di via Citola.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso Autobotte n.1: Via Nazionale altezza civ. 223, dalle ore 18:30 alle ore 24:00 del 01.06.2020; Autobotte n.2: Via Spagnuolo altezza civ. 1 (area parcheggio), dalle ore 18:30 alle ore 24:00 del 01.06.2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

